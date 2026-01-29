المونديال الإلكتروني.. 32 منتخبا تشارك في «دوتا 2»

تحتضن الرياض العاصمة السعودية، نوفمبر المقبل، منافسات كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، وذلك وفق ما أعلنه الحساب الرسمي للبطولة، عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي.

وتنطلق منافسات البطولة المرتقبة بمشاركة نخبة من لاعبي «دوتا 2» الذين يُمثلون منتخباتهم بدءًا من الثاني وحتى الثامن من نوفمبر المقبل.

ويُسجل 32 منتخبًا حضورهم خلال منافسات اللعبة، المقدرة جوائزها المالية بـ«1,500,000» دولار.

وتُنظم البطولة ضمن منافسات كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية خلال الأسبوع الأول، وتبدأ بمشاركة 32 منتخبًا وطنيًا يتم تقسيمها إلى أربع مجموعات، تضم كل منها ثمانية منتخبات، وتتنافس بنظام الكل مع الكل بمباريات من مباراة واحدة.

وتتأهل أفضل 16 دولة من مرحلة المجموعات إلى مرحلة الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب، وتحمل كل سلسلة مباريات طابع الإقصاء المباشر.

وحسبما أوضحة الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة، سيتم تحديد الدعوات المباشرة لكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية عبر تصنيف الفرق الوطنية «دوتا 2»، الذي يأخذ في الاعتبار كافة مسابقات اللعبة من الفئة الأولى بدءًا من 8 يونيو 2025.

وتُمنح الأندية النقاط بناءً على مراكزها في هذه المسابقات الرسمية، وتُقسَم النقاط بالتساوي بين كافة لاعبي النادي المشاركين، وبعد ذلك، يتم جمع نقاط أفضل خمسة لاعبين في التشكيلة الوطنية المقدمة لتحديد ترتيب كل دولة، ويُعد آخر موعد لحساب التصنيف الوطني هو 7 يونيو 2026.

وتُعد لعبة «دوتا 2» من الألعاب الإلكترونية الأبرز عالميًا، والتي تنطلق في ساحة معركة متعددة اللاعبين على الإنترنت «MOBA» من تطوير شركة فالڤ، إذ يتنافس فريقان من خمسة لاعبين وعلى كل فريق تدمير «الأتشينت» الخاص بالفريق المنافس، وهو هيكل محصن يقع في مركز كل قاعدة.

وتضم اللعبة 126 بطلًا، موزعين على الأدوار الأساسية، وأدوار الدعم، وتُحسم نتيجة كل مباراة بناءً على الاستراتيجية وجودة التنفيذ.