هنيدي لـ«الرياضية»: أتمنى العمل مع القصبي.. وأحب جميع الأندية السعودية

أكد النجم المصري محمد هنيدي، أن فيلمه الجديد «تاجر السعادة» ينطلق من فكرة طريفة يحبها الجمهور، مشيرًا إلى أن العمل يضم نخبة من النجوم المميزين.

وقال هنيدي في حديثه لـ«الرياضية»: «تاجر السعادة من وجهة نظر صاحب الرواية هو تاجر بستاشيو وفستق، وهو يرى السعادة في تجارته، والفيلم يشارك فيه ممثلون كبار لهم شعبية بين الجماهير، والثلاثاء كان الافتتاح».

وكشف هنيدي عن رغبته الكبيرة في التعاون مع نجوم الدراما السعودية، قائلًا: «أتمنى أن أحظى بفرصة العمل والتعاون مع مختلف الفنانين السعوديين، وعلى رأسهم ناصر القصبي الذي أكن له كل التقدير والاحترام».

وعن سؤال ما إذا كان قد وجّه دعوات معينة للحضور، قال مازحًا: «إلى الآن لم أدع أي صديق لأنني أفترض أني لا أحب توجيه الدعوة إلى الزملاء لكن الدعوة للجماهير فقط».

وحول ميوله الكروية، أوضح هنيدي: «لا أشجع فريقًا بعينه، لكنني أشجع المنتخب السعودي دائمًا، وأستمتع بجميع المباريات في الدوري السعودي».

وختم حديثه: «مباراة الإثنين المقبل التي تجمع الهلال والأهلي، سأحضرها بإذن الله للاستمتاع بالفريقين اللذين أحبهما جميعًا».