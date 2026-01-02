ماذا تعرف عن بودو الفريق الجليدي؟

في أقصى شمال الكرة الأرضية حيث تلامس البرودة حدود الخيال، قرر ثلة من الشباب في مدينة بودو عام 1916 أن يكسروا رتابة الجليد بكرة تدحرجت فوق ملاعب ترابية متواضعة.

اجتمع هؤلاء الطامحون برئاسة إرلينج تيارانسين ليعلنوا ولادة نادي «جليمت» الذي لم يكن في بدايته سوى فكرة بسيطة لتمثيل إقليم نوردلاند المهمش كرويًا حينها.

واجه المؤسسون في تلك الآونة جفاءً جغرافيًا وتنظيميًا، إذ كان الاتحاد النرويجي لكرة القدم يحرم أندية الشمال من المشاركة في الكأس الوطنية، ما جعل النادي ينمو في عزلة تنافسية لأعوام طويلة، كانت الصبغة الصفراء التي تميز بها القميص مستوحاة من ألوان التحدي في بيئة يهيمن عليها اللون الأبيض.

وفي عام 1919 تم الاعتراف رسميًا بالنادي تحت مسمى «بودو جليمت» ليفصل هويته عن بقية التجمعات الرياضية الصغيرة في المنطقة، استمر النادي في صراعه من أجل الاعتراف حتى تمكن في السبعينيات من كسر الحصار المفروض على أندية الشمال والمشاركة في الدوريات الممتازة، تحول النادي تدريجيًا من فريق إقليمي مغمور إلى قوة ضاربة.

برز اسم النادي بشكل أكبر عندما بدأ في تصدير المواهب الشابة واعتلاء منصات التتويج في الدوري النرويجي، متجاوزًا ظروف الطقس القاسية وقلة الإمكانات المادية التي رافقت بداياته، يرمز شعار النادي المتمثل في حبة الشمس أو القرص الأصفر إلى النور الذي لا يغيب في الصيف القطبي، وهي الهوية التي تمسك بها السكان المحليون والعمال والطلبة الذين شكلوا النواة الأولى للمشجعين.

تلاحمت قصة التأسيس مع كفاح سكان الدائرة القطبية لإثبات ذاتهم رياضيًا، وهو ما تحقق فعليًا عندما صار ملعب «أسبميرا» الصغير مزارًا للفرق الكبرى التي تسقط تحت تأثير الرياح الباردة وتنظيم أصحاب الأرض، هذا الملعب الذي يتسع لثمانية آلاف متفرج خضع لعدة عمليات تطوير لمواكبة معايير البطولات الأوروبية.

تزينت خزائن النادي بلقب الدوري النرويجي الممتاز 3 أعوام متتالية 2020 ثم 2021 و2023، إضافة إلى تحقيقه لقب كأس النرويج في عامي 1975 و1993.

وحقق فريق بودو جليمت النرويجي عودة رائعة عبر فريدريك سيوفولد وكاسبر هيج ليفوز 2ـ1 على مضيفه أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، ليضمن مكانه في مرحلة خروج المغلوب من البطولة التي يشارك فيها للمرة الأولى.