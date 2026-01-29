جريمة تهز الدراما السورية.. مقتل «أم زكي» في دمشق

عثر على الممثلة السورية هدى شعراوي التي ارتبط اسمها في العالم العربي بشخصية «أم زكي» في مسلسل «باب الحارة»، مقتولة في منزلها في دمشق، وفق ما أفادت وزارة الداخلية السورية التي أعلنت فتح تحقيق.

وحصدت شعراوي التي توفيت عن عمر ناهز 81 عامًا نجاحًا كبيرًا عن دور «أم زكي» الذي لعبته لأكثر من عقد في مسلسل «باب الحارة» الذي يروي في أكثر من عشرة أجزاء قصة حيّ دمشقي في زمن الانتداب الفرنسي في العشرينيات من القرن الماضي.

وتعدّ شعراوي المولودة في دمشق من رموز الدراما السورية ومن جيلها المؤسس، وكانت لها مسيرة فنية طويلة بدأت في المسرح والسينما في سبعينيات القرن الماضي، وصولًا إلى الشاشة الصغيرة حيث شاركت في الكثير من أعمال البيئة الشامية، مثل مسلسل «أيام شامية» ومسلسلات كوميدية مثل «عيلة خمس نجوم» وغيرها.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن حي باب السريجة في دمشق شهد عصر الخميس «حادثة قتل مأساوية، حيث عُثر على المواطنة هدى شعراوي مقتولة داخل منزلها».

وأضافت أن الأمن الداخلي باشر فورًا بالإجراءات القانونية اللازمة من تطويق الموقع وجمع الأدلة، مؤكدة أنه «فتح تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات الجريمة».

ونعت نقابة الفنانين شعراوي ووصفتها «بالفنانة القديرة».

وشكّلت وفاتها صدمة كبيرة في العالم العربي وفي الوسط الفني السوري.

وكتبت المخرجة السورية المعروفة رشا شربتجي على حسابها الرسمي على منصة «فيسبوك» «الخبر صادم ولا أصدقه حتى الآن، فنانة راقية وامرأة لطيفة وخَيرة وطيبة وأصيلة، رحلت من هذه الدنيا بطريقة وحشية»، مرفقة المنشور بصورة لشعراوي.

وتابعت «رحم الله الفنانة هدى شعراوي التي تركت أثرًا حاضرًا في الدراما وفي القلوب أيضًا».