بعد الغياب عن الطائرة.. الأهلي يعاقب عاشور

أقرَّت إدارة الكرة في النادي الأهلي المصري إيقاف إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أسبوعين، وتغريمه مبلغ 1.5 مليون جنيه مصري، وإلزامه بأداء تدريباتٍ منفردةٍ طوال فترة العقوبة، وفق البيان الرسمي الذي نشرته في منصة «إكس».

وأوضحت الإدارة، أن القرار جاء نتيجة تخلُّف اللاعب عن السفر إلى تنزانيا، صباح الخميس، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز، السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحسبَ القرار، سيخضع اللاعب لبرنامجٍ تدريبي فردي لحين انتهاء مدة الإيقاف، ثم سيُعاد النظر في وضعه لاحقًا وفق اللوائح والانضباط المعمول بهما داخل النادي.

واستعرضت صحيفة «اليوم السابع» المصرية تفاصيل الحادثة نقلًا عن مصدرٍ في الأهلي، علَّق على سبب عدم سفر عاشور، إذ قال: إن «الأمر مُفاجئ، وحاولنا التواصل مع اللاعب خلال الساعات الماضية، لكن هواتفه كانت مُغلقةً».

وغادرت بعثة الأهلي من مطار القاهرة، في الـ 09:30 من صباح الخميس، متجهةً إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز.

وخلال الموسم الجاري، خاض الدولي المصري خمس مبارياتٍ، أسهم فيها بثلاث تمريراتٍ حاسمةٍ، حسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.