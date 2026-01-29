من الشام.. وفي الشام.. «أم زكي» حضور هادئ ورحيل صادم

قبل 20 عامًا.. عرفت الجماهير العربية دورًا جديدًا في الدراما التلفزيونية، تميّزت في أدائه السورية الراحلة هدى شعراوي، التي وافتها المنيّة عصر الخميس مقتولة في منزلها، الكائن في حي باب سريجة في دمشق، العاصمة السورية، حسبما أوضحه بيان وزارة الداخلية السورية.

«الداية» المهنة النسائية الأشهر في حارات الشام القديمة، التي تختلف مسمياتها في المجتمعات العربية، منهم من يدعيها «القابلة» أو «المولّدة» وهي المرأة التي تحترف مهنة مساعدة النساء في الولادة ورعاية المولود والأم، وكانت تُعدّ بمثابة طبيبة النساء قديمًا.

في عام 2006، لعبت هدى شعراوي دور «الداية أم زكي» في مسلسل البيئة الشامية «باب الحارة» بجزئه الأول، والتي استمرت في كافة أجزائه الـ 13، إذ ظهرت الراحلة في 369 حلقة.

تسكن «أم زكي» في «حارة الضبع»، التي تُعد المركز الرئيس لنجوم المسلسل العريق، ولم تغب عن أحداث الحلقات قط، واعتادت الجماهير حضورها الدائم، ولم تكن مهامها مقتصرة فقط على الولادة، إذ تسجل ذاكرة المشاهد العربي موقف «الداية» البطولي عندما قدّمت منزلها لرجال الحارة، من أجل كسر حصار العسكر الفرنسيين، خلال فترة الانتداب، واستعمال البئر التي يقع في فنائه لجلب المؤونة إلى منازل الحارة من خارجها.

«أم زكي» التي عُرفت أيضًا بنقل الأحداث اليومية بين نساء الحارة، والمساهمة في حل المشكلات، التي تُكن سببًا في اندلاعها غالبًا، مبررة ذلك بـ«يبعتلو قطع لساني» في دلالة منها بأنها لم تكن تقصد النميمة، تودع عالمنا عن عمر يناهز الـ81 عامًا، وتفتتح قائمة الراحلين من الممثلين لعام 2026.

لن تنسى ذاكرة المشاهد العربي شخصية «أم زكي» في باب الحارة، ولا شخصية «أم هاني» في عائلة 7 نجوم، التي قدَّمتها الراحلة عام 1997.

هدى شعراوي، الهرم النسائي في الدراما السورية، حضورٌ هادئ ورحيل صادم.