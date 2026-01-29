القادسية يهدد الهلال بشراكة كينيونيس وريتيجي

يستعيد فريق القادسية الأول لكرة القدم الثنائية الهجومية المكوَّنة من الإيطالي ماتيو ريتيجي والمكسيكي خوليان كينيونيس، رأسَي الحربة، في مباراته مع الهلال، الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد، لحساب الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.

وعاد ريتيجي إلى التشكيل القدساوي بعد مشاركته بديلًا أمام النجمة في الجولة الماضية.

ودخل التشكيل برفقته المدافع الأوروجوياني جاستون ألفاريز، الذي جلس احتياطيًّا في مباراة الفوز على النجمة 3ـ1.

ومع إشراكهما أساسيين، خرج من التشكيل ياسر الشهراني، الظهير الأيسر، وعبد الله آل سالم، رأس الحربة.

وقرَّر المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز الاعتماد على البلجيكي كوين كاستيلس، حارس المرمى، وأمامه ثلاثي الدفاع جهاد ذكري، وجاستون ألفاريز، والإسباني ناتشو فيرنانديز.

ويلعب محمد أبو الشامات، والغاني كريستوفر بونسو باه ظهيرين متقدِّمين أيمن وأيسر، وفي الوسط، يتجاور مصعب الجوير مع الأوروجوياني ناهيتان نانديز، والألماني جوليان فايجل، وأمامهم الثنائي ريتيجي، وكينيونيس.

ويجلس تسعة لاعبين على مقاعد البدلاء، بينهم الشهراني وآل سالم.