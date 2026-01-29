آسر لـ«الرياضية»: العمل مع الحلفاوي ممتع.. وأبحث عن الإنسانية

أكد الفنان المصري آسر ياسين حماسه للتعاون مع المخرج خالد الحلفاوي في مسلسل «اتنين غيرنا»، واصفًا إياه بالمخرج المميز صاحب الحس الفكاهي الخاص.

وقال بطل المسلسل في حديثه لـ«الرياضية»: «خالد الحلفاوي مخرج مميز جدًا في منطقته وأنا شخصيًا أحب جدًا حسه الفكاهي، في البداية تحدث معي عن شخصية «حسن» مدرس ثانوي ومدرب رياضي يعاني من أزمات نفسية وتجارب قاسية من الماضي تؤثر عليه وبدأنا نخلق لها أبعادًا ونرسمها على الورق، وبدأت بالفعل التدريب على الشخصية عندما كنت مسافرًا خارج مصر ومن هنا جاءت التحضيرات والاستعدادات لهذه الشخصية وشعرت بالفعل أنني تمكنت من تفاصيلها».

وأضاف ياسين: «شخصية «حسن» تجمعني به بعض الصفات المشتركة، وعند دخولي أي دور لا بد أن يؤثر فيّ ويعلمني أو ينبهني لشيء جديد ليس فقط أنا من أضيف للشخصية فهي أيضًا تضيف لي فأنا دائمًا ما أبحث عن الشخصيات التي تحمل بُعدًا إنسانيًا ورسالة».

وحول تغيير اسم المسلسل من «اشهد يا ليل» إلى اسمه الحالي، أوضح آسر أن العنوان الجديد أكثر جاذبية وقدرة على حمل رسالة وموضوع العمل، مشيرًا إلى أن العمل يهدف إلى تقديم الأمل والفرح من خلال قصة رومانسية تدفع المشاهد للتفكير والتماهي مع أبطالها.

ومن المنتظر أن يعرض المسلسل الذي تنتجه شركة «ميديا هب» وتكتبه رنا أبو الريش في النصف الأول من شهر رمضان المقبل عبر 15 حلقة مكثفة، ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين مثل هنادي مهنا، صابرين النجيلي، أحمد حسن، فدوى عادل، ناردين فرج، ومحمد السويسي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.