«الأبطال».. أرسنال المرشح الأفضل.. والريال وباريس يتراجعان

تربَّع فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم على قائمة المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بنسبةٍ بلغت 29.8%، فيما تراجعت أسهم ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة، وباريس سان جيرمان، حامل اللقب، ووصيفه إنتر ميلان.

ووفقًا لـ «أوبتا»، جاء بايرن ميونيخ في المركز الثاني في قائمة المرشحين للقب القاري بـ 14.9%، يليه مانشستر سيتي «10.5%»، ثم ليفربول «8.9%»، وتشيلسي «7.5%»، وبرشلونة «7.0%» وباريس سان جيرمان «5.1%» بتراجعٍ كبيرٍ قبل انطلاق المسابقة حيث كان ثالث المرشحين للفوز بـ 12.1%.

وجاء تصدُّر «المدفعجية» القائمة بعد العروض القوية التي قدَّمها، وتصدُّره مرحلة الدوري بالعلامة الكاملة بوصفه أول فريقٍ يحقق هذا الإنجاز، مسجلًا 23 هدفًا، ومُستقبلًا أربعةً في ثماني مبارياتٍ.

وصنَّفت «أوبتا» أرسنال أقوى فريقٍ أوروبي حاليًّا باحتمالية وصوله للنهائي القاري بنسبة 47.1%، علمًا أن متصدر الدوري الممتاز فقد فرصة التتويج باللقب للمرة الأولى عندما سقط أمام برشلونة في 2006.

وقبل انطلاق مرحلة الدوري الموسم الجاري، كان ليفربول المرشح الأبرز، إذ حقق بدايةً مثاليةً في الدوري الممتاز، وحصل على نسبة فوزٍ بلقب الأبطال، وصلت إلى 20.4% من عمليات المحاكاة البالغة عشرة آلافٍ التي أجراها حاسوب «أوبتا» قبل أن تتراجع إلى 8.9% حتى بعد حلوله ثالثًا في دوري المجموعة الموحَّدة، وفوزه الساحق على كاراباخ 6ـ0 في الجولة الأخيرة، الأربعاء. ويعود ذلك بشكلٍ كبيرٍ إلى تراجع الفريق محليًّا.

وعلى الرغم من أن تاريخه يدعم عودته إلا أن الأرقام الحالية، تضع ريال مدريد، المتوَّج بـ 15 لقبًا، في موقفٍ صعبٍ باحتمالية 7.2% فقط للوصول للنهائي، بينما يأتي جاره وغريمه أتلتيكو في مرتبةٍ أقل بنسبة 2.1% فقط للفوز بالبطولة، مع احتمالية 34.8% للوصول إلى ربع النهائي. وحسبَ التوقعات، يملك 11 فريقًا حظوظًا أفضل من «الملكي» في الصعود على منصة التتويج.

أما إنتر ميلان الإيطالي، وصيف العام الماضي، فحصل على المرتبة التاسعة في ترشيحات «أوبتا» للتتويج باللقب بنسبة 2.7% بعد أن فشل في التأهل ضمن الثماني الأوائل، وحلوله عاشرًا.

وكان الفريق الإيطالي ظهر بشكلٍ مثالي عندما كسب أول أربع مبارياتٍ، لكنْ ثلاث خسائر متتالية، قلصت فرصه في التأهل المباشر، حتى إن فوزه في الجولة الأخيرة على بوروسيا دورتموند 2ـ0 لم يكن كافيًا لتجنُّب خوضه الملحق.

ومن الفرق التي تحسَّنت نسبة فوزها باللقب، على الرغم من عدم تأهلها المباشر، نيوكاسل الذي تعادل في الجولة الأخيرة أمام باريس 1ـ1، ليرفع أسهمه من 3.0% إلى 3.2%.