45 مليون دولار تنتظر منتخبات الرياضات الإلكترونية في الرياض

كشفت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، المؤسسة العالمية غير الربحية والمنظّمة لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية وكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، الخميس، عن تنظيم النسخة الافتتاحية من بطولة كأس المنتخبات في الرياض خلال الفترة من 2 إلى 29 نوفمبر المقبل.

ووطبقًا لبيانٍ صادرٍ عن المؤسسة من المقرَّر أن يتم تنظيم البطولة كل عامين بنظام المداورة بين مختلف المدن العالمية، بما يسهم في وصول منافسات المنتخبات الوطنية إلى أكبر الوجهات الدولية. ويُوفَّر إطارٌ زمني مستقرٌّ، يدعم التخطيط طويل المدى للاعبين والشركاء والبرامج الوطنية.

وتم تأكيد مشاركة ألعاب Mobile Legends: Bang Bang، وTrackmania، وDota 2 ضمن منافسات كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026، وسيتم الكشف عن مزيدٍ من الألعاب خلال الأيام المقبلة.

وبشكلٍ إجمالي، تستثمر مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 45 مليون دولار في منظومة البطولة عبر هيكلٍ تمويلي ثلاثي، يشمل: 20 مليون دولارٍ جوائز مالية، تُصرف مباشرةً للاعبين والمدربين، وخمسة ملايين لدعم الأندية مقابل إتاحة لاعبيها للمشاركة في الحدث الدولي، و20 مليونًا ضمن صندوق تطوير كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية الذي أُعلن عنه سابقًا لدعم الممثلين الوطنيين في تشغيل البرامج، وتغطية تكاليف المشاركة.

وعن ذلك، قال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: «تمثِّل المنتخبات الوطنية بُعدًا جديدًا في عالم الرياضات الإلكترونية، يتميز بقوة التأثير، ووضوح الرؤية، وارتباطه بالهوية الوطنية ومشاعر الفخر».

ويُمنح أصحاب المركز الأول مبلغ 50 ألف دولارٍ لكل لاعبٍ سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية، فيما تبلغ جائزة المركز الثاني 30 ألفًا لكل لاعبٍ، والمركز الثالث 15 ألفًا لكل لاعبٍ. وفي الألعاب الجماعية، تُحتسب الجوائز بما يشمل عدد أفراد التشكيلة، ما يضمن اتساقًا وشفافيةً كاملةً في آلية التوزيع لجميع المشاركين. كذلك تمنح البطولة اللاعبين فرصة تمثيل أوطانهم على الساحة الدولية.