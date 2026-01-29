جزائية سالم الـ 31.. الإهدار الـ 11

أضاع سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، ركلة جزاءٍ أمام القادسية، الخميس، خلال منافسات الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي، مُكرِّرًا مشهد الإهدار للمرة الـ 11 في مجمل مسيرته، منها خمسٌ مع «الأزرق».

وحصل الدوسري على ركلة جزاءٍ، وسدَّدها بنفسه في الدقيقة 53، واستطاع البلجيكي كوين كاستيلس، حارس مرمى القادسية، قراءتها، ممسكًا بالكرة على مرتين.

وحسبَ موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، سدَّد الجناح الدولي 31 ركلة جزاءٍ خلال مسيرته بقميصي الهلال والمنتخب السعودي الأول.

وبينما أهدر 11، سجَّل 20 ركلة جزاءٍ، آخرها أمام النصر، 12 يناير الجاري، في ديربي الجولة الـ 15 من «روشن».

ومع الهلال، سدَّد 20 ركلةً، سجَّل منها 15، فيما نفَّذ بقميص المنتخب 11 جزائيةً، ترجم منها خمسًا إلى أهدافٍ.

وجاءت ركلاته المهدرة بواقع خمسٍ مع الهلال، وستٍّ بشعار منتخب الصقور الخضر.