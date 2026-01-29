باعشن يبحث مع ASlCS شراكة «فريق السعودية»

بحث عبد العزيز باعشن، الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مع وفد شركة ASICS اليابانية برئاسة ياسوهيتو هيروتا، الخميس، الشراكة الاستراتيجية بين اللجنة، ممثَّلةً في علامتها التجارية «فريق السعودية»، وشركة ASICS.

واطَّلع الوفد خلال الزيارة على منشآت مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، كما أجرى زيارةٍ إلى أكاديمية مهد الرياضية، وتعرَّف على مرافقها وبرامجها المتخصِّصة في تطوير المواهب الرياضية الوطنية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الشراكة القائمة بين الطرفين، وتهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة، وتوسيع آفاق التعاون المشترك، ودعم مسارات التطوير والابتكار في المجال الرياضي، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الأداء الرياضي، وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية للجانبين.