في مدة قياسية.. 35 يوما تجهز حلبة WWE

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، اكتمال مراحل تجهيز حلبة WWE، التي تتسع لأكثر من 25 ألف متفرجٍ، خلال مدةٍ قياسيةٍ، لم تتجاوز 35 يومًا، في إنجازٍ جديدٍ لموسم الرياض.

ويعكس هذا الموقع المميَّز، مقابل أبراج مركز الملك عبد الله المالي «كافد»، سرعة التنفيذ والجاهزية العالية في استضافة أكبر العروض العالمية.

ويستضيف المكان، الجمعة، عرض المصارعة الحرة «سماك داون»، بينما يجري، السبت، العرض الشهير المرتقب «رويال رامبل»، الذي يُنظَّم للمرة الأولى في تاريخه خارج أمريكا الشمالية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

إلى ذلك، تم، الخميس، في موقع المواجهات لقاءٌ جماهيري خاصٌّ، جمع نجوم WWE مع الجمهور ضمن فعالية «Meet & Greet» التي أتاحت لعشَّاق المصارعة فرصة الاقتراب من نجومهم المفضَّلين، والتفاعل معهم مباشرةً في أجواءٍ حماسيةٍ.

وزار نجوم المصارعة عددًا من المعالم السياحية في الرياض، ومناطقَ ووجهاتٍ في الموسم، من بينها منطقة «بوليفارد وورلد»، و«ذا جروفز»، إضافةً إلى معرض «سنيكر كون»، كما شملت الزيارة لقاءَ عددٍ من الأطفال المرضى في بادرةٍ إنسانيةٍ معتادةٍ من نجوم WWE في إطار المسؤولية الاجتماعية.