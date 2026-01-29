كفاراتسخيليا خارج الخدمة 10 أيام

خسر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم خدمات مهاجمه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لمدة عشرة أيامٍ بعد خروجه مصابًا خلال مباراة نيوكاسل الإنجليزي، الأربعاء، ضمن الجولة الثامنة الأخيرة من دور المجموعة الموحَّدة لدوري أبطال أوروبا.

وتعرَّض كفاراتسخيليا للإصابة إثر احتكاكٍ مع المهاجم السويدي أنتوني إيلانجا الذي تلقَّى بطاقةً صفراء. وتوجَّه الجورجي مباشرةً إلى غرف تبديل الملابس بعد خروجه من الملعب بمساعدة أحد المعالجين، وزميله المغربي أشرف حكيمي قبل أن يُستَبدل بديزيريه دويه.

وأوضح النادي في بيانٍ، الخميس، أن اللاعب أصيب بالتواءٍ في الكاحل الأيمن خلال المباراة، وسيكون غير متاحٍ لمدة تتراوح بين ثمانية وعشرة أيامٍ. وتُعدُّ هذه المدة القصيرة مصدرَ ارتياحٍ للمدرب الإسباني لويس إنريكي الذي عبَّر، مساء الأربعاء، عن قلقه بشأن إصابة اللاعب «المعقَّدة»، آملًا، على الرغم من تشكُّكه، في الحصول على «أخبارٍ جيدةٍ».

وسيغيب الجورجي عن رحلة الفريق، متصدر الدوري الفرنسي، لمواجهة ستراسبورج، الأحد، ضمن المرحلة الـ 20 من الدوري، وعلى الأرجح عن القمة المرتقبة ضد مرسيليا، الأحد الذي يليه، في المرحلة الـ 21.