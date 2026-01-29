ريشة: بين الفتح والاتحاد.. جزائيتان مستحقتان

صادقَ المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، على ركلتَي الجزاء اللتين احتسبهما الحكم ماجد الشمراني في مباراة فريق الفتح الأول لكرة القدم وضيفه الاتحاد، مساء الخميس، ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.

واتفق ريشة، الحكم الدولي المعتزل، مع أغلب القرارات التحكيمية خلال المواجهة، التي انتهت بالتعادل 2ـ2 على ملعب «ميدان تمويل الأولى» في الأحساء.

وأحرز كل فريقٍ هدفًا من ركلة جزاءٍ، وأشهرَ الشمراني بطاقتين صفراوين، وطرد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفتح، نظير الاعتراض على أحد قراراته.

وعلَّق ريشة: «ركلتا الجزاء صحيحتان. في الدقيقة 70 ذهب دانيلو بيريرا، لاعب الاتحاد، إلى الكرة بيده، ولمسها داخل المنطقة، وفي الدقيقة 80 اعترض سعيد باعطية الكرة بيده التي كبَّرت جسمه».

واتفق المحلل مع الشمراني في رفض احتساب ركلتَي جزاءٍ، بواقع واحدةٍ لكل فريقٍ، خلال الشوط الأول.

وشرح قائلًا: «في الدقيقة 32، حدث احتكاك عرضي بين عبد العزيز السويلم من الفتح، ومهند الشنقيطي من الاتحاد داخل منطقة الفتح، ولا وجود لركلة جزاءٍ، وبعدها بعشر دقائق لمست الكرة يد بيريرا، لاعب الاتحاد، داخل منطقته، لكنْ بعد اعتراضه لها برأسه، واللمس هنا غير مقصودٍ لأنها ذهبت من رأسه إلى يده».