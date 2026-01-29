الشباب يضرب برباعية.. ويواصل سلسلة الانتصارات

حافظ فريق الشباب الأول لكرة القدم على سلسلة انتصاراته التاريخية أمام الحزم في دوري روشن السعودي، بعد أن تغلب عليه برباعية نظيفة ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

ومنذ انطلاق عهد دوري المحترفين تمكن الشباب من الفوز أمام الحزم في المواجهات جميعها التي جمعتهما بواقع 10 انتصارات.

وخلال المواجهة، التي جرت الخميس، شهد الشوط الأول تحوّلًا مؤثرًا في مجريات المباراة بعد أن أكمل الحزم اللقاء بعشرة لاعبين، إثر طرد المدافع سعود الراشد بعد حصوله على الإنذار الثاني عند الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني ترجم الشباب أفضليته إلى أهداف، حيث افتتح البرازيلي كارلوس جونيور التسجيل عند الدقيقة 52، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني عند الدقيقة 65.



وعزّز جوش براونهيل التقدّم بهدف ثالث من ركلة جزاء عند الدقيقة 75، واختتم الليلة الشبابية جونيور مسجلًا الرابع لفريقه والثالث له عند الدقيقة 89.

ورفع الفريق العاصمي رصيده إلى 16 نقطة بعد 3 انتصارات و7 تعادلات مقابل 8 هزائم، بينما تجمد الحزم عند 20 نقطة بلغها من 5 انتصارات ومثلها تعادلات فيما خسر 8.

ويلاقي الشباب نظيره الفيحاء الأحد المقبل لحساب الجولة الـ20 من الدوري، فيما يحل الحزم ضيفًا على نظيره الفتح في اليوم ذاته.