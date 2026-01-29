استبيانات ومحركات بحث

ـ بعض الاستبيانات غريبة عجيبة، وتُعتمد على أنها حقيقة، قائمة أفضل الأطعمة في العالم على سبيل المثال لا يمكن أن تكون صحيحة، لأن الناس أذواق، ولا يمكن لأي استبيان في العالم أن يسأل 8 مليارات إنسان عن أطباقهم المفضلة، في الأغنية يحصل نفس الشيء، تتفاجأ عندما تقرأ عن أغنية حاصلة على أفضل أغنية في العام، دون أن تعرف المعايير التي حصلت فيها على المركز الأول، هل سألوا كل المستمعين؟.

في الأدب كذلك، سبق وقرأت رواية رشحها لي أحد الزملاء، قال إنها ستكون ضمن أجمل ثلاث روايات في حياتي، عندما انتهيت من قراءتها وجدت أنها جيدة، لكنها ليست المفضلة عندي، وسبق وقرأت روايات أجمل منها لنفس الكاتب حسب رأيي الشخصي، رغم حصولها على جائزة مهمة. حتى في عالم العطور من غير المنطقي أن يحصل عطر على جائزة أفضل عطر، قد يحصل على جائزة الأكثر مبيعًا، لا أن يأخذ جائزة الأفضل في العالم، لأن الآراء مختلفة. جوائز «الأفضل» غير منطقية في الأمور الحسية التي تختلف فيها الآراء، لكنها دقيقة إذا كانت تعطى للأسرع والأقوى، ودقيقة في كرة القدم إذا أعطيت للهداف، لأن عدد أهدافه معروف.

ـ استخدام محركات البحث لأخذ المعلومات ارتفعت نسبته، وأعتقد أن الجيل الشاب والأصغر عمرًا سيتكوّن مخزونهم الفكري بعد سنوات من هذه المحركات، ولا مشكلة في ذلك إذا كانت المعلومات علمية، أو الاستعانة بها كبديل للسكرتارية، لكن المشكلة ستكون عندما يتم الاعتماد عليها كمستشار اجتماعي وشخصي، لأنها قد تكون صالحة لبيئات وأماكن مختلفة عن بيئتنا ومنطقتنا. تصوروا أن أحد محركات الذكاء الاصطناعي نصح إحدى السيدات بالانفصال عن زوجها لأنه غير مناسب لها، بعد أن استشارته عن مشكلة حصلت مع زوجها، نصحها بالانفصال رغم زواجهما المستمر منذ عشرين عامًا، ووجود عدة أبناء، وحياة تعتبر سعيدة.