سابقة تاريخية.. القادسية يعطّل الهلال مرتين

فوّت فريق الهلال الأول لكرة القدم موسمًا دون تحقيق أي فوز على القادسية في دوري المحترفين، للمرة الأولى، مكتفيًا بالتعادل 2ـ2 مع منافسه، مساء الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة الـ 19 من «روشن».

وكان الهلال متأخرًا حتى الدقيقة الأخيرة التي أدرك فيها التعادل، ليخرج بنقطة من اللقاء.

وتقدّم الفريق العاصمي أولًا عن طريق البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، الذي سجّل من ركلة ركنية في الدقيقة الثامنة.

وأرسل اللاعب الركلة نحو المرمى مباشرة، واصطدمت بالقائم البعيد، وارتدت إلى جسد حارس القادسية ومنها إلى الشباك.

وكان نيفيش سجل في المباراة قبل الماضية أمام الفيحاء بالطريقة ذاتها، لكن الهدف احتسب ذاتيًا لحارس مرمى المنافس.

ولم يهنأ الفريق الزائر بتقدمه طويلًا، واستقبل هدف التعادل في الدقيقة العاشرة بواسطة الأوروجوياني ناهيتان نانديز، لاعب وسط القادسية.

وحصل سالم الدوسري، قائد الهلال، على ركلة جزاء وسددها بنفسه في الدقيقة 53، واستطاع البلجيكي كوين كاستيلس، حارس مرمى القادسية، قراءتها، ممسكًا بها على مرتين.

وعاقبه المكسيكي خوليان كينيونيس، مهاجم القادسية، مسجِّلًا هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 76.

وخلال الدقيقة 90 أدرك سالم التعادل للهلال من تسديدة انحرف اتجاهها ومرت إلى داخل مرمى كاستيلس.

وتعادل الفريقان بنتيجة مباراة الدور الأول ذاتها، التي جمعت بينهما على ملعب «المملكة أرينا»، معقل الأزرق، في الرياض.

وفي بطولة دوري المحترفين، التي انطلقت صيف 2008، هزم الهلال منافسه القادسية مرة واحدة على الأقل خلال كل موسم شاركا فيه سويًا، بينما عجز في النسخة الجارية.

وتاريخيًا انتهت 5 مباريات في البطولة بين الفريقين بالتعادل، اثنتان منها ضمن النسخة الجارية.

وتتوزع التعادلات الأخرى على 3 نسخ متفرقة من البطولة التي يُلعب حاليًا موسمها الـ 18.

وبعد التعادل مع الرياض 1ـ1 في الجولة الماضية، أهدر الهلال نقطتين جديدتين، ليتقلص الفارق بين صدارته، والأهلي، أقرب ملاحقيه، إلى 3 نقاط فقط.

ووصل الهلال إلى 46 نقطة، ويليه الأهلي بواقع 43 نقطة، فيما يملك النصر الثالث 40 نقطة، ولم يلعب بعد مباراته في الجولة.

أما القادسية فتوقفت سلسلة انتصاراته التي دامت لـ 7 مباريات على التوالي، وارتفع رصيده من 39 إلى 40 نقطة في المركز الرابع.