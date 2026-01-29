جوريتسكا يقترب من أتلتيكو

اقترب ليون جوريتسكا، نجم فريق وسط بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية لخوض أول تجربة احترافية خارج بلاده.

وأوضح الموقع الرسمي لصحيفة «ماركا» الإسبانية أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي لأتلتيكو، نجح في إقناع جوريتسكا، البالغ 31 عامًا بمشروعه بعد رحلة خاطفة إلى ميونيخ في أول تجربة له خارج ألمانيا.

ورغم أن البايرن كان حدد في البداية عشرة ملايين يورو للتخلي عن اللاعب، إلا أن رغبته في التخلص من الراتب الضخم للاعبه البالغ 17 مليونًا سنويًا، أفسحت الطريق لإتمام الصفقة بمبلغ يتراوح ما بين مليونين إلى ثلاثة فقط.

ومن المقرر أن يتكفل أتلتيكو بدفع نصف راتب جوريتسكا المتبقي للموسم الجاري بإجمالي 8.5 مليون، على أن ينضم إلى صفوف النادي الإسباني بعقد يمتد حتى عام 2028.

وأكد جوريتسكا أن فكرة الانتقال لخارج ألمانيا مثيرة للاهتمام وتثري حياته الشخصية، ورغم الأقاويل التي ربطت أسلوب لعبه بالدوري الإنجليزي، لكن جدية عرض أتلتيكو حسمت الموقف.

ويسعى جوريتسكا، الذي ينتهي عقده مع البافاري الموسم المقبل، من خلال هذه الخطوة إلى ضمان المشاركة أساسيًا لاستعادة مكانه بتشكيلة المنتخب في كأس العالم 2026، خاصة بعد استبعاده من قائمة يورو 2024.