إنزاجي: التعادل يهزنا.. وبمثل هذا الأداء لن نخسر

عدَ الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، ما قدّمه لاعبوه أمام القادسية، الخميس، كفيلًا بتحصينهم من الخسارة في أي مباراة مستقبلًا على الرغم من إهدارهم نقطتين بالتعادل 2ـ2.

وفي مؤتمر صحافي بعد المباراة التي جرت ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي، قال إنزاجي: «قدّمنا مباراة ممتازة في ملعب صعب وأمام فريق قوي».

وأضاف: «استطعنا السيطرة على مجريات المباراة، وقد لا نكون سعداء بالنتيجة، لكنني قلت للاعبين: لو أدينا بمثل هذا المستوى فلن نخسر مستقبلًا».

وتابع: «القادسية يلعب جيدًا ولم يخسر على ملعبه، ومع ذلك قدمنا أمامه هذا المستوى، وهاجمناه، وأضعنا فرصًا عدة وركلة جزاء».

وعن سبب تنفيذ الجناح سالم الدوسري لضربة الجزاء المهدرة وليس البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط المتخصص، أوضح المدرب: «المنفذ الأول لدينا هو نيفيش، وبعده سالم، وهو سجّل من جزائية أمام النصر دون مشكلة، ومن الطبيعي إهدار الركلات، وحارس مرمى القادسية كان بارعًا في التصدي».

وأردف: «الأهم أننا نخلق فرصًا، وهذا عمل جماعي، وليس فرديًا، وبصفتي المدرب أرى ذلك مهمًا جدًا».

وواصل قائلًا: «النتيجة تعد سلبية، لأنها تهز مشوارنا في الدوري، لكن نظرتي المستقبلية في هذه اللحظة متفائلة».

ودافع عن مهاجمه الأوروجوياني داروين نونيز بالقول: «نونيز يعمل بصورة جيدة جدًا، والعمل في الهلال جماعي، والتوفيق اليوم لم يحالف اللاعب، لكنني كما سبق وذكرت: سعيد بأداء الخط الهجومي للفريق».

وقال مفسرًا سبب إشراك حمد اليامي، الظهير الأيمن، من البداية: «اليامي لعب أمام منافس صعب في الفريق الخصم، وجميع اللاعبين أدوا مباراة جيدة، والقادسية صنع خطورة بسيطة، واحتمالية تسجيله منها طبيعية».

وشدد: «يجب علينا رفع مستوى التركيز خلال الفترة المقبلة، لأننا أوجدنا فرصًا كثيرة في مباراتينا مع الرياض والقادسية ولم نحسن استغلالها لتحقيق الفوز».

وأجاب عن استفسار حول صفقات الشتاء قائلًا: «فترة الانتقالات من اختصاصات إدارة النادي، وهي تعمل بصورة جيدة لتحسين جودة الفريق».

وزاد متحدثًا عن دعم مركز الظهير الأيمن: «دارسي أدى جيدًا اليوم ونحاول إيجاد حل، وفي اعتقادي سنضم ظهيرًا قبل إغلاق السوق».

وبعد التعادل مع الرياض 1ـ1 في الجولة الماضية، أهدر الهلال نقطتين جديدتين، ليتقلص الفارق بين صدارته، والأهلي، أقرب ملاحقيه، إلى 3 نقاط فقط.

ووصل الهلال إلى 46 نقطة، ويليه الأهلي بواقع 43 نقطة، فيما يملك النصر الثالث 40 نقطة، ولم يلعب بعد مباراته في الجولة.