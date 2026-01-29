الهدف الأكثر تأخرًا يصدم الاتحاديين

فقد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم نقطتين، أمام الفتح مساء الخميس، بسبب الهدف الأكثر تأخرًا في موسمه.

وتعادل الاتحاد 2ـ2 مع الفتح، ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي، واستقبل الهدف الثاني في الدقيقة 90+9.

ولم يتلق الفريق أو يسجّل أهدافًا في هذا الوقت أو بعده منذ انطلاق الموسم الجاري.

وقبل جولة «روشن» الجارية، كانت الدقيقة 90+8 موعدًا لأكثر الأهداف تأخرًا خلال موسم «النمور».

وتعادل الاتحاد 4ـ4 مع الخليج، ضمن الجولة الـ 7، بفضل هدفٍ للاعبه فيصل الغامدي في الدقيقة 90+8.

وعند الدقيقة ذاتها، استقبل «الإتي» هدفًا ثانيًا للوحدة الإماراتي، ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة. وأحرز المدافع لوكاس بيمينتا الهدف، الذي قاد فريقه إلى الفوز بتلك المباراة 2ـ1.

وأمام فريق الفتح، كان حامل لقب الدوري ينتظر فوزًا وشيكًا، لكن الجناح الأرجنتيني ماتياس فارجاس سدد كرةً من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش.