رودجرز: لم أشاهد مثل هذا الحكم.. ترك كنو ومنحهم هدف التعادل

هاجم الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس لتغاضيه عن طرد محمد كنو، لاعب وسط الهلال، وإغفاله ركلةً ركنيةً قدساويةً قبل إحراز المنافس هدف التعادل، أواخر اللقاء الذي جرى الخميس، ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمرٍ صحافي، تلا اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2ـ2، قال: «لعبنا أمام فريقٍ ممتازٍ، وفخورٌ جدًّا باللاعبين. أظهرنا تنافسيةً عاليةً، وكنا قريبين من الفوز».

وأضاف: «لا أحب الحديث عن التحكيم، لكنْ اليوم كان الأداء سيئًا جدًّا على الطرفين، ومستاءٌ للغاية مما حدث».

وتابع المدرب: «هدف الهلال الثاني أتى بعد عدم احتساب ركنيةٍ لصالحنا، ومع الأسف الحكم اعتمد على مساعده الذي كان بعيدًا بـ 60 مترًا عن اللعبة».

وأردف: «حزينٌ لخسارة النقاط الثلاث. ولج مرمانا هدفان من كرتين ثابتتين، وليس من لعبةٍ متحركةٍ، والمباريات الكبيرة تعتمد على لحظاتٍ، وكانت لدينا لحظاتٌ مهمةٌ، واحتجنا إلى الحظ داخل منطقة الجزاء».

وواصل المدرب قائلًا: «بعد تسع مبارياتٍ، أشرفت فيها على الفريق فخورٌ بما قدَّمه اللاعبون أمام فرقٍ كبيرةٍ وقويةٍ مثل الاتحاد، والنصر، والهلال».

وعاد رودجرز للحديث عن الحكم، مشيرًا إلى وجوب طرد كنو بالقول: «لاعب الهلال اعتدى على نانديز، وكان من المفترض طرده، ووقتها كنا سنلعب بـ 11 أمام 10 منذ الشوط الأول».

واستمرَّ في انتقاداته للحكم قائلًا: «لم أمر بتجربةٍ تحكيميةٍ مثل هذه. الدوري السعودي متطورٌ، وتفاجأت بالمنشآت الموجودة، ومستوى المدربين، والبنية التحتية الممتازة، لكنْ عندما يكون التحكيم بهذا الشكل، لن تستطيع الوصول إلى أعلى مستوى».

واستبعد إبرام صفقاتٍ جديدةٍ فيما تبقَّى من فترة الانتقالات الشتوية، مبينًا: «لا أعتقد أننا سنتعاقد مع لاعبين جددٍ في الفترة الشتوية. تبقَّت لنا 16 مباراةً، سأمنح فيها الفرصة للاعبين الموجودين».

واختتم المدرب: «في نهاية الموسم سيكون لدينا تصوُّرٌ لما يجب فعله للتحسُّن خلال الموسم المقبل».

وبالتعادل، توقَّفت سلسلة انتصارات القادسية التي دامت سبع مبارياتٍ على التوالي، وارتفع رصيده من 39 إلى 40 نقطةً في المركز الرابع.