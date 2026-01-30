ضربات فارجاس تلاحق الاتحاد

حافظَ الأرجنتيني ماتياس فارجاس، جناح فريق الفتح الأول لكرة القدم، على عادة إحراز الأهداف عند مواجهة الاتحاد.

وبفضل هدفٍ للأرجنتيني، تعادل فريقه 2ـ2 مع «النمور»، مساء الخميس في الأحساء، ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.

وكان الضيف متقدمًا 2ـ1 حتى الدقيقة 90+9، التي شهدت تسديد فارجاس كرةً من خارج منطقة الجزاء، سكنت مرمى الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، ليحصل كل طرفٍ على نقطةٍ.

وخاض اللاعب ذاته مواجهتين سابقتين أمام الاتحاد، أحرز هدفًا في كلٍّ منهما.

وأسهم هدفٌ منه في فوز الفتح على «النمور»، 2ـ0 في الأحساء، ضمن الدور الثاني من الموسم الماضي.

وعندما التقى الفريقان، في ثاني جولات الموسم الجاري، فاز الاتحاديون على أرضهم 4ـ2، وأحرز فارجاس أحد هدفَي فريقه.

ورفع الأرجنتيني، الذي يُمثِّل الفتح منذ يناير 2025، عدد أهدافه، على صعيد الدوري إلى 13، نصفها تقريبًا أمام ثلاثةٍ من الفرق الأربعة الأكثر جماهيرية. وإضافةً إلى أهدافه الثلاثة ضد الاتحاد، سجَّل هدفًا أمام النصر في ختام الموسم الماضي، وهدفين أمام الأهلي الموسم الجاري.