ريشة: الحكم حرم القادسية من جزائية.. وقرار كنو صحيح

أحصى المصري محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لـ «الرياضية»، خطأين مهمَّين للحكم البرازيلي رافائيل كلاوس خلال مباراة فريقي القادسية والهلال، الخميس، مؤكدًا ظهوره «دون المستوى»، وتأثيره في نتيجة اللقاء.

وأشار ريشة إلى إغفال الحكم ركلة جزاءٍ صريحة خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع على الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر الهلال، لمصلحة الأوروجوياني ناهيتان نانديز، لاعب وسط القادسية.

وشرح الحكم الدولي المعتزل قائلًا: «نجاح هيرنانديز في الوصول إلى الكرة برأسه وإبعادها لا يبرر له الإمساك بمنافسه، ودفعه، والوثب فوقه، وإسقاطه، وكان الواجب على غرفة VAR استدعاء الحكم لمشاهدة الحالة، واحتساب ركلة جزاءٍ لنانديز».

ويرى ريشة وجود تأثيرٍ لتجاهل ركلة الجزاء في النتيجة بسبب توقيتها المتأخر قبل نهاية المباراة بدقائق قليلةٍ.

وأشار المحلل أيضًا إلى تغاضي الحكم عن منح حسان تمبكتي، مدافع الهلال، بطاقةً صفراء بعد تدخُّله على الإيطالي ماتيو ريتيجي، مهاجم القادسية، في الدقيقة 35.

وقال: «تمبكتي استخدم الساعد في وجه ريتيجي، والحكم لم يتخذ أي قرارٍ، وهي لا ترتقي إلى الطرد، لكن كان من الواجب إشهار الإنذار لمدافع الهلال».

وفي المقابل، أيَّد ريشة اكتفاء الحكم بإنذار محمد كنو، لاعب وسط الهلال، وليس طرده بعد التحامه بالرأس مع نانديز، في الدقيقة 21.

وأوضح: «ما فعله كنو لا يرقى إلى مستوى الضرب، والقوة المستخدمة في الالتحام بالرأس مع نانديز كانت ضئيلةً، لكنْ لاعب القادسية حاول استغلال الفرصة لإيهام الحكم بتعرُّضه للاعتداء».

وتابع: «الحالة لا تستوجب الطرد، وأتفق مع قرار الاكتفاء بالإنذار».

وانتهت المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام بالتعادل 2ـ2.