نيوم يتفق مع الشباب على ضم الغليميش

وافقت إدارة نادي الشباب على رحيل نواف الغليميش، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، إلى نيوم عبر نافذة الانتقالات الشتوية الجارية، حسبما أبان لـ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ.

وتوصلت إدارتا الشباب ونيوم إلى اتفاقٍ، يقضي بتنازل النادي العاصمي عمَّا تبقَّى من عقد الغليميش، الذي يمتدُّ لنهاية الموسم الجاري.

وحسبَ المصدر نفسه، تحرَّكت إدارة نيوم للتوقيع مع الظهير بتوصيةٍ من الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب الفريق، بعد مراقبته اللاعب في مبارياتٍ عدة، خاضها برفقة «الليوث» والمنتخب السعودي للشباب.

وانطلقت مسيرة الغليميش من الفئات السنية لنادي الشباب قبل تصعيده إلى الفريق الأول في 2024.

ولعب بقميص الفريق العاصمي 19 مباراةً، بينها ثماني مواجهاتٍ في الموسم الجاري، بواقع ستٍّ ضمن بطولة دوري روشن السعودي، واثنتين لحساب كأس الملك.

ولم يُسهم اللاعب، البالغ من العمر 20 عامًا، في أي هدفٍ مع فريق الشباب الأول.

وكان الغليميش عضوًا في قائمة المنتخب السعودي للشباب الذي وصل إلى نهائي كأس آسيا تحت 20 عامًا، وخسره بركلات الترجيح أمام أستراليا، مارس 2025.

وانضمَّ أيضًا إلى قائمة المنتخب ذاته في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا التي استضافتها تشيلي، بين سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وغادرها الأخضر من دور المجموعات.