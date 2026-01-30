التعاون والأخدود.. مواجهة التعويض

يواجه فريق التعاون الأول لكرة القدم نظيره الأخدود، الجمعة، على ملعب الأول في بريدة، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

ويسعى الأخدود إلى تسجيل أول انتصار له في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، بعد 5 مواجهات جمعتهما، حصل فيها التعاون على أربعة انتصارات مقابل تعادل وحيد.

ميدانيًّا، ستكون هذه المواجهة فرصة تعويض للفريقين، اللذين تعرضا للخسارة في الجولة الماضية، إذ سقط التعاون أمام النصر بهدف دون مقابل في الرياض، ومني الأخدود بهزيمة أمام الاتحاد 1ـ2 في جدة.

ويحتل التعاون المرتبة الخامسة في قائمة ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، مقابل 9 نقاط للأخدود في المرتبة الـ 17.