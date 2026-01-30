النهوض عنوان نيوم وضمك

يسعى فريق ضمك الأول لكرة القدم إلى الثأر من نظيره نيوم، الجمعة، ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

وحسم نيوم المواجهة الوحيدة التي جمعتهما في الجولة الثانية الموسم الجاري على ملعب ضمك في خميس مشيط بهدفين مقابل هدف حملا توقيع الفرنسي ألكسندر لاكازيت «29» و«83»، فيما أحرز خيسوس ميدينا هدف ضمك الوحيد «49».

وعانى نيوم من نزيف النقاط في الجولات الخمس الماضية التي لم يحقق فيها أي انتصار وحصد نقطة وحيدة من التعادل أمام الاتفاق في الجولة قبل الماضية.

ويحتل نيوم المركز التاسع برصيد 21 نقطة، حصدها من ستة انتصارات، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر ثماني مواجهات.

في المقابل يسعى ضمك إلى العودة للانتصارات الغائبة عنه من 6 جولات وهو يحتل المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة، حصدها من انتصار وحيد، وتعادله في 8 مباريات، وخسر مثلها.