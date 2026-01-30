تحدّ رابع بين الخلود والنصر

يأمل فريق الخلود الأول لكرة القدم، تحقيق انتصاره الأول أمام ضيفه النصر حين يستقبله، الجمعة، ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

ويبحث الخلود خلال المواجهة عن تحقيق انتصاره الأول أمام النصر في دوري المحترفين خلال المواجهة الرابعة بينهما.

وسبق للفريقين أن تواجها في 3 لقاءات سابقة نجح خلالها النصر بالفوز مرتين وحضر التعادل مرة واحدة.

وقبل لقائهما، الجمعة، يمتلك النصر 3 انتصارات متتالية في الجولات الأخيرة من المسابقة حققها أمام الشباب، ضمك، والتعاون، صحح فيها المسار بعدما تعثر في العدد نفسه أمام الأهلي، القادسية، والهلال.

ويحتل الخلود المركز الثالث عشر في سلم الترتيب برصيد 15 نقطة بعد 5 انتصارات ودون أي تعادل، وخسارة 12 مواجهة.

ويدخل الخلود اللقاء في مرحلة تذبذب كبير في النتائج، إذ خسر في الجولة الماضية أمام الاتفاق وحقق قبلها انتصارًا عريضًا على الفتح.

فيما يحتل النصر المركز الثالث في ترتيب المسابقة بعد انتصار الأهلي صاحب المركز الثاني، الأربعاء، في الجولة ذاتها ويمتلك فرصة استعادة موقعه في حال الانتصار أمام الخلود ورفع رصيده إلى النقطة 43.