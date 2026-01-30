رالي حائل.. الراجحي يتصدر بفارق 94 ثانية.. والعطية يخطف المرحلة

تصدر السعودي يزيد الراجحي، الجمعة، المرحلة الأولى من رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026، «مبدئيًا» بفارق 1:34 دقيقة «94 ثانية» عن القطري ناصر العطية، وفق ما أعلنه الحساب الرسمي الخاص بالبطولة عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس».

ومع قُرب انتهاء المرحلة، عبر العطية خط النهاية أولاً في المرحلة الأولى لفئة السيارات في الرالي، ضمن كأس العالم باها FIA وكأس الشرق الأوسط باها FIA.

وانطلقت المرحلة الرئيسة الأولى لرالي باها حائل، من بقعاء إلى الجفر شمال حائل بمسافة إجمالية 414 كم، من بينها 242 كم للمرحلة الخاصة، بمشاركة 93 متسابقًا بمختلف الفئات.

وحددت الجولة الاستعراضية الخميس، ترتيب المنطلقين الجمعة في المرحلة الرئيسة، ففي الفئة الدولية مركبات انطلق يزيد الراجحي أول المتسابقين برفقة ملاحه تيمو جوتشالك، تلاه سعود فارياوا مع ملاحه فرانكوس كازليت، وثالثًا ناصر العطية بمشاركة ملاحه ماكس ديلفينو.

وفي فئة المركبات المحلية سجل فارس الشمري مع ملاحه سعود التميمي أول المنطلقين في المرحلة، وجاء أحمد الشمري برفقة الملاح خالد البكر ثانيًا، ثم ماجد الشمري مع ملاحه عبد العزيز الشمري، وفي فئة الدراجات النارية بدأ أليكس ميكنيز أولًا، يليه هيثم التويجري، ثم عبد الله أبو عيشة.

ويضم رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 خمس بطولات، هي، كأس العالم باها «FIA»، وكأس الشرق الأوسط باها «FIA»، وكأس العالم باها «FIM»، وكأس آسيا باها «FIM»، إضافة إلى الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للباها.

يذكر أن رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 يُعد أبرز أحداث رياضة المحركات في السعودية، لما يتمتع به من تاريخ عريق ومكانة راسخة على خارطة بطولات الباها العالمية، ويُنظم من قبل هيئة تطوير منطقة حائل، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبإشراف وزارة الرياضة، وإمارة منطقة حائل، وبرعاية الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي.