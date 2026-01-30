الأهلي يعير جراديشار إلى أويبيشت

أعلن النادي الأهلي المصري إعارة السلوفيني نيتس جراديشار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى أوبست المجري حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح الأهلي عبر مركزه الإعلامي، الجمعة، أن جارديشار انتقل إلى نادي أويبيشت المجري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بنية البيع، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية، مبينًا أن اللاعب غادر خلال الساعات الماضية للانضمام إلى الفريق الجديد.

وانضم جراديشار إلى صفوف القطب القاهري يناير الماضي، وتوج معه بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، إضافة إلى كأس السوبر المحلي في الموسم الجاري، بجانب مشاركته مع الفريق الأحمر في منافسات كأس العالم للأندية في أمريكا الصيف الماضي.