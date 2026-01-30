الاتحاد يرفض رحيل كانتي وديابي

فضت إدارة نادي الاتحاد عرض نادي فنربخشة التركي للتعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال النافذة الشتوية الحالية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن الاتحاد رفض أيضًا عرضًا من إنتر ميلان الإيطالي لاستعارة الفرنسي موسى ديابي حتى نهاية الموسم.

وبحسب المصدر نفسه، تُسارع الإدارة الرياضية في الاتحاد خطواتها لإنهاء التعاقد مع مهاجم أجنبي في خانة المواليد، إلى جانب التوقيع مع مدافع.

ودخلت ثلاثة أسماء قائمة المرشحين لخط الهجوم، وهم: الأوروجوياني ألفارو رودريجيز مهاجم إلتشي الإسباني، والبلجيكي لوكاس ستاسين لاعب سانت إتيان الفرنسي، إضافة إلى المغربي ياسر زابيري مهاجم فاماليكاو البرتغالي.

وفي سياق متصل، أكد المصدر أن الثنائي الدولي عبد الرحمن العبود وصالح الشهري سيواصلان مشوارهما مع الاتحاد، في ظل تمسك الإدارة ببقائهما في صفوف القطب الجداوي.

يذكر أن ديابي شارك مع الفريق الاتحادي خلال الموسم الجاري 17 مباراة، سجل هدفين، وصنع 5، وحصل على بطاقة حمراء، بدقائق لعب 1477.

في المقابل شارك كانتي مع الاتحاد في 18 مواجهة، سجل هدفين وصنع هدفًا، ولعب 1567 دقيقة.