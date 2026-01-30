هورنتس ينتصر بـ8 رميات ثلاثية

سجل الأمريكي كون كنوبل ثماني رميات ثلاثية لينهي اللقاء برصيد 34 نقطة في أعلى معدل له خلال ​مسيرته ليفوز فريق تشارلوت هورنتس الأول لكرة السلة 123ـ121 على دالاس مافريكس ويحبط تألق مواطنه الصاعد كوبر فلاج الذي سجل 49 نقطة في الدوري الأمريكي للمحترفين الجمعة.

وارتقت المباراة للتوقعات بين اللاعبين الواعدين ليحقق هورنتس انتصاره الخامس تواليًا.

وسجل كنوبل ثماني من 12 محاولة من رميات ثلاثية بينما أضاف زميله براندون ميلر 23 ‌نقطة لصالح ‌تشارلوت.

وسجل فلاج 25 نقطة في ‌الشوط ⁠الأول ​واستحوذ ‌على عشر كرات مرتدة.

وأحرز تايرس ماكسي رمية ثنائية حاسمة قبل 1.3 ثانية من النهاية ليفوز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 113ـ111 على سكرامنتو كينجز. وأنهى ماكسي اللقاء برصيد 40 نقطة وأضاف جويل إمبيد 37 نقطة. وعدل سيكسرز تأخره بفارق 11 نقطة في الربع الرابع إلى انتصار. ⁠وفاز الفريق في مباراتين متتاليتين للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين.

وسجل ‌أنتوني إدواردز 26 نقطة ليفوز ‍مينيسوتا تيمبرولفز 123ـ111 على ‍أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب. وتقدم تيمبرولفز بفارق ‍14 نقطة في الربع الأول ولم يتراجع من وقتها.

وأحرز جمال موراي 27 نقطة وسجل يوناس فالانسيوناس رميتين حرتين قبل 2.6 ثانية من النهاية ليفوز دنفر ناجتس 107ـ103 ​على بروكلين نتس. وحقق ناجتس انتصاره الثالث في آخر أربع مباريات.

وسجل كيشون جورج 23 نقطة ⁠واستحوذ على خمس كرات مرتدة وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه ليفوز واشنطن ويزاردز 109ـ99 على ميلووكي باكس.

وأحرز كيفن دورانت 31 نقطة ليقود هيوستن روكتس لأداء قوي في الشوط الثاني والفوز على أتلانتا هوكس 104ـ86.

وتألق خايمي جاكيز جونيور في التمريرات الحاسمة والاستحواذ على الكرات المرتدة ليقود ميامي هيت للفوز 116ـ113 على شيكاغو بولز.

وأنهى جاكيز اللقاء مسجلًا 19 نقطة والاستحواذ على عشر كرات مرتدة.

وسجل ديلون بروكس 40 نقطة في أعلى ‌معدل له خلال مسيرته وأحرز أربع رميات ثلاثية ليتفوق فينكس صنز بنتيجة 114ـ96 على ديترويت بيستونز.