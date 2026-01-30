ألكاراز يقصي زفيريف بعد 5 ساعات

احتاج الإسباني كارلوس ألكاراز، نجم التنس، المصنّف أول عالميًا، الجمعة، إلى خمس ساعات و27 دقيقة، من أجل التغلب على الألماني ألكسندر زفيريف، في المباراة المنتهية بنتيجة 6ـ4 و7ـ6 «7ـ5» و6ـ7 «3ـ7» و6ـ7 «4ـ7» و7ـ5، ليبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

ووصف ألكاراز الذي وصل إلى نهائي «جراند سلام» الثامن له والرابع تواليًا، عن طريقة حسمه اللقاء المباراة بـ«الإيمان طوال الوقت»، قائلًا :«دائمًا ما أقول إنه يجب أن تؤمن بنفسك مهما حدث، مهما كانت الصعوبات التي مررت فيها، يجب أن تظل تؤمن بنفسك طوال الوقت، كنت أعاني في منتصف المجموعة الثالثة، كانت في الأساس واحدة من أكثر المباريات تطلبًا في مسيرتي القصيرة».

وعانى ألكاراز صاحب الـ22 عامًا، من القدرة على الحركة بعد تعرضه لمشكلة عضلية منتصف المجموعة الثالثة التي خسرها في شوط فاصل، قبل أن يعتمد على الدقة في ضرب الكرة وتوزيعها، لتحقيق النقاط الحاسمة وإطالة أمد المباراة وصولًا إلى حسمها في الرمق الأخير.

وينتظر ألكاراز الباحث عن لقبه الأول في ملبورن، الفائز بين غريمه التقليدي الإيطالي يانيك سينر، الثاني وحامل اللقب، والصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب عشر مرات، والطامح للقبه الـ 25 في الـ «جراند سلام»، في النهائي المقرر الأحد.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يبلغ فيها الإسباني نهائي بطولة أستراليا في مشاركته الرابعة، كما بات على بعد خطوة واحدة من أن يصبح أصغر لاعب يُكمل الـ«جراند سلام» من خلال تتويجه بالألقاب الأربعة الكبرى.

وجاء تأهله بعد مباراة عصيبة وقياسية، إذ تُعتبر أطول مباراة ضمن نصف نهائي بطولة أستراليا عبر التاريخ.

في المقابل، استمرت عقدة البطولات الكبرى في مطاردة زفيريف، البالغ من العمر 28 عامًا، الذي لا يزال بعد 40 مشاركة دون أيّ لقب كبير.