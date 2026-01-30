ليفربول يستعيد كوناتيه ويخسر فريمبونج

استعاد فريق ليفربول الأول لكرة القدم، مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتيه، الغائب عنه منذ أكثر من أسبوع لأسباب عائلية، فيما خسر جهود الهولندي جيريمي فريمبونج، وفق ما أعلنه مدربه الهولندي أرني سلوت، الجمعة، قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

وأشار سلوت خلال حديثه قبل المواجهة المرتقبة أن كوناتيه تدرب صباح الجمعة مع الفريق، ما يعني جاهزيته للقاء السبت.

وُحرم المدرب الهولندي من خدمات فريمبونج، الذي تعرض لإصابة عضلية في الفوز على قره باغ الأذربيجاني 6ـ0 الأربعاء الماضي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح سلوت الذي سبق له خسارة المدافعين الإيرلندي كونور برادلي، والإيطالي جوفاني ليوني، لما تبقى من الموسم، أن فريمبونج سيغيب لأسابيع عدة، مبينًا أن الإصابة ليست بالخطيرة.

وعن لقاء نيوكاسل قال سلوت: «كل مباراة لها أهميتها خلال الموسم، لكن أهمية كل مباراة ازدادت بسبب مركزنا الحالي لأن هدفنا واضح إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، رأينا مدى صعوبة اللعب ضد نيوكاسل خلال العام ونصف العام الذي قضيته هنا. لطالما كانت مواجهة صعبة جدًا علينا وعلى نيوكاسل أيضًا».

وبخسارته في المرحلة الماضية أمام بورنموث، تراجع ليفربول إلى المركز السادس «36 نقطة» بفارق نقطتين خلف مانشستر يونايتد الرابع.

وغاب كوناتيه عن المباريات الثلاث الأخيرة لليفربول، بينها اثنان في دوري أبطال أوروبا، بسبب وفاة والده، فحل جو جوميز بدلًا منه قبل أن يصاب بدوره في بداية اللقاء الذي خسره حامل اللقب السبت الماضي أمام بورنموث 2ـ3 في الدوري الممتاز.

وفي مباراة الذهاب، فاز ليفربول 3ـ2 على ملعب «سانت جيمس بارك» بهدف المهاجم الشاب ريو نجوموها في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.