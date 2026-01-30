التعاون يسترد الرشيدي من الأهلي

استعاد التعاون خدمات فهد الرشيدي، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بعد التوقيع معه رسميًا لمدة موسمين ونصف الموسم مع أفضلية التمديد موسمًا إضافيًا، حسبما أعلن النادي القصيمي عبر حسابه الرسمي في «إكس» الجمعة.

وبدأ الرشيدي مسيرته في الفئات السنية بنادي الهلال، قبل انتقاله إلى أحد 2019، ثم انضمامه إلى التعاون في 2020، ليستقطبه الأهلي لاحقًا في موسم 2023ـ2024.

ومنذ انتقاله إلى الأهلي، خاض الرشيدي 70 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وصنع هدفين، وبلغ إجمالي دقائق مشاركاته 1056 دقيقة.

ووفق مصدر خاص بـ«الرياضية» سيكون اللاعب ضمن خيارات الجهاز الفني في مواجهة الأخدود، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.