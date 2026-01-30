بعد 3 أيام.. القرعة تصدم الريال في بنفيكا

تجدد الموعد بين فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم وبنفيكا البرتغالي بعدما أوقعتهما، الجمعة، قرعة الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا معًا، فيما يتواجه باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب مع غريمه المحلي موناكو.

وشاءت الصدف أن يقع ريال في مواجهة فريق مدربه السابق جوزيه مورينيو بعد ثلاثة أيام على سقوطه أمامه 2ـ4 في لشبونة، ما حرمه من التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، فيما حسم بنفيكا البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى الملحق بفارق الأهداف بفضل حارسه الأوكراني أناتولي تروبين الذي سجل الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وأقرّ تروبين بأنه لم يكن مدركًا لحسابات التأهل خلال اللحظات الأخيرة الجنونية من المباراة المثيرة، قائلًا «لم أكن أفهم تمامًا ما الذي نحن بحاجة إليه».

وأردف «رأيت الجميع يشيرون إليّ، فتقدّمت، وبعدها أدركت أن بإمكاني التقدّم إلى الأمام. كنا نحتاج إلى هدف واحد إضافي. لا أعرف، لا أعرف ماذا أقول. كانت لحظة جنونية».

وأدت الخسارة الثالثة في 8 مباريات إلى اضطرار ريال لخوض الملحق بعد حلوله في المركز التاسع، بفارق نقطة عن كل من غريمه المحلي برشلونة وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين وسبورتينج البرتغالي التي ضمنت تأهلها المباشر بين المراكز الثمانية الأولى.

وكانت القرعة مفتوحة، أي لم تُجنب الفرق من الدوري ذاته مواجهة بعضها وأيضًا الفرق التي تواجهت في دور المجموعة الموحدة، فوقع باريس سان جيرمان في مواجهة غريمه المحلي موناكو، ليتكرر بذلك سيناريو الموسم الماضي حين واجه مواطنه الآخر بريست في الملحق وفاز 10ـ0 بمجموع المباراتين في طريقه إلى اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وحل سان جيرمان في المركز الحادي عشر بعد تعادله، الأربعاء الماضي، في الجولة الختامية على أرضه مع نيوكاسل الإنجليزي 1ـ1.

وقبل المواجهة مع الفريق الإنجليزي الذي أوقعته قرعة الملحق مع قره باغ الأذربيجاني، قال الإسباني لويس إنريكي مدرب سان جيرمان إنه لا يمانع الخسارة أمام نيوكاسل شرط أن يتكرر سيناريو الموسم الماضي حين أحرز فريقه اللقب.

وقال «سأقبل بالخسارة أو التعادل إذا كان ذلك يعني أننا سنفوز بدوري الأبطال. دوري الأبطال الفعلي يبدأ بعد هذه المرحلة، ونحن فريق رائع في الأدوار الإقصائية».

وتجرى مباريات الذهاب في 17 و18 فبراير والإياب في 24 و25 منه.

