توروب: لا أحد فوق الأهلي

اعترف الدنماركي ييس توروب، مدرب فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، الجمعة، بخطأ إمام عاشور لاعب الفريق، بعدما تخلف عن السفر مع زملائه لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا، السبت، مؤكدًا أنه لا يوجد أحد فوق الفريق.

وقال توروب في مؤتمر صحافي: «اللاعب أخطأ، منذ اليوم الأول قلت إنه لا أحد فوق الفريق، مما استلزم توقيع العقوبة وهي ⁠كافية في الوقت الحالي».

وعاقب الأهلي، الخميس، عاشور بالإيقاف لمدة أسبوعين ‌وغرمه 1.5 ‌مليون جنيه «نحو ‌32 ⁠ألف ​دولار»، وأمره بالتدرب منفردًا طوال فترة الإيقاف بعد تغيبه عن السفر من دون إبداء أيّ أسباب.

وفيما يخص مواجهة الأهلي، أمام الفريق التنزاني، أكمل المدرب الدنماركي: «موقف الأهلي في المجموعة ‌مميز، ويتبقى له ثلاث مباريات، تبدأ ‍بمباراة الغد، أتوقع ‍أن تكون صعبة في ظل امتلاك المنافس ‍عناصر قوية، يتعين اللعب على الفوز للاستمرار في صدارة المجموعة».

وأوضح توروب أن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام يانج أفريكانز في لقاء الذهاب، على الرغم من ​عودة الدوليين قبلها بنحو 72 ساعة فقط بعد المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وسجل محمود حسن «تريزيجيه» هدفًا في كل شوط، ليقود الأهلي للفوز 2ـ0 على ضيفه يانج أفريكانز في 23 يناير الجاري.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بسبع نقاط، من ثلاث مباريات بفارق ثلاث نقاط عن يانج أفريكانز ثاني الترتيب قبل مواجهتهما في الجولة الرابعة.

ويحتل الجيش الملكي ‌المغربي وشبيبة القبائل الجزائري المركزين الثالث والرابع بنقطتين من ثلاث مباريات.