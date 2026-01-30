الرئيسية / الصورة .. قصة

حضور وترقب

2026.01.30 | 03:38 pm
تشهد أشواط مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2026، في ميدان الجنادرية التاريخي، حضورًا جماهيريًا وترقبًا لنتائج المنافسات (المركز الإعلامي ـ مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن)
حضور وترقب

حضور وترقب

حضور وترقب

حضور وترقب

اقرأ أكثر عن: هجن