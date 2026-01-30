روما يطوي صفحة كاراسكو

أكد الإيطالي فيديريكو ماسارا، المدير الرياضي في روما، توقف ناديه عن مساعي ضم البلجيكي يانيك كاراسكو، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، وفق ما نقلته قناة «سكاي سبورتس» الإيطالية، الخميس.

وشدد ماسارا على أن السعي إلى ضم كاراسكو، متوقف تمامًا، مؤكدًا استمرار ناديه بضم لاعبين آخرين بدلاً منه.

وقال: «صفقة كاراسكو توقفت تمامًا.. حاولنا المضي قدمًا فيها، ولكننا لم ننجح».

وتقدمت إدارة روما بعرضٍ لاستعارة خدمات الجناح البلجيكي حتى نهاية الموسم، إلا أن العرض رفض من الشباب.

وغاب كاراسكو عن مباراتي الشباب الماضيتين في دوري «روشن»، ضد النجمة والحزم.

ولعب كاراسكو 21 مباراة موسم 2025ـ2026 الجاري في كل المسابقات، نجح خلالها بتسجيل 10 أهداف، وصناعة 3 أهداف أخرى.