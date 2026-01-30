قبل الهلال.. الأهلي إجازة يومين

منح الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لاعبيه، راحة يومي الخميس والجمعة، قبل استئناف التحضيرات السبت، استعدادًا لمواجهة الهلال في الكلاسيكو، الإثنين، في الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتعد هذه الراحة الأطول للفريق منذ العودة من فترة التوقف ديسمبر الماضي.

ويجري الأهلي تدريبه الرئيس، السبت، متضمّنًا مناورة فنية يعتمد فيها يايسله جوانب تكتيكية مختلفة، على أن تقتصر حصة، الأحد، على تدريبات خفيفة.

وتغادر بعثة الفريق إلى الرياض عند الـ 08:00 من مساء الأحد عبر طائرة خاصة، تأهبًا لمواجهة الهلال.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الأول برصيد 46 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني مؤقتًا بـ43 نقطة، وفي انتظار ما تسفر عنه نتيجة مواجهة النصر الذي يحتل ثالثًا بـ40 نقطة أمام نظيره الخلود، الجمعة.