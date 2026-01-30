ضمك يضم إيريلسون إلى رحلة نيوم

اصطحب البرتغالي أرماندو إيفانجليستا، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، البرازيلي إيريلسون، لاعبه الجديد، مع البعثة إلى تبوك، استعدادًا لمواجهة نيوم الجمعة، ضمن الجولة 19 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأعلن ضمك، فجر الجمعة، ضم إيريلسون البالغ من العمر 21 عامًا، من توريينسي البرتغالي، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وخاض إيريلسون تجارب احترافية عدة في أوروبا، حيث مثّل كارباتي لفوف في الدوري الأوكراني الممتاز موسم 2024ـ2025، ولعب قبلها لمصلحة بوليسيا في الدوري الأوكراني موسم 2023ـ2024، قبل انتقاله إلى توريينسي البرتغالي.

يذكر أن إيريسلون شارك مع توريينسي خلال الموسم الجاري، في 18 مباراة، سجل أربعه أهداف، وشارك بـ 773 دقيقة، وتلقى الطرد مرة واحدة.