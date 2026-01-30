القادسية يقترب من التعاقد مع الأحمد

اقتربت إدارة نادي القادسية من حسم صفقة شراء عقد وليد الأحمد، مدافع فريق التعاون الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن التفاوض بين الأطراف المعنية وصل إلى مراحله الأخيرة.

ويرتبط المدافع الدولي بعقد مع التعاون يمتد حتى عام 2027.

وكانت «الرياضية» ذكرت في 11 يناير تلقي إدارة التعاون طلبًا من نظيرتها في القادسية للحصول على خدمات الأحمد.

وأوضح المصدر نفسه، أن المدافع صاحب الـ«26 عامًا»، أبدى موافقته على العرض الذي تلقاه النادي.

وشارك الأحمد مع التعاون الموسم الجاري في 14 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، وبلغت دقائق لعبه 1447 دقيقة.