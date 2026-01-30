الاتفاق يختبر لياقة ميدران

أراح سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، لاعبيه، عن التدريبات، الخميس والجمعة، على أن تستأنف، السبت، استعدادًا لمواجهة التعاون، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبحسب المصدر ذاته، يخضع البرازيلي ألفارو ميدران، لاعب الوسط، لاختبارات لياقية خلال اليومين المقبلين بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية عقب مباراة نيوم في الجولة الـ17، فيما تبدو حظوظ السلوفاكي أوندريج دودا في اللحاق باللقاء ضعيفة جدًا، إذ لم يُكمل برنامجه العلاجي والبدني حتى الآن.

من جهة أخرى، أجرى فارس الغامدي، لاعب الوسط، عملية خياطة في الأنف بعد إصابة تعرض لها، خلال مواجهة الأهلي، ورقد على إثرها في المستشفى لمدة يومين، على أن يخضع لفحوص طبية إضافية، السبت، ستحدد أمر مشاركته في مواجهة التعاون.

يذكر أن الاتفاق يأتي في المركز السابع بـ29 نقطة، جمعها من ثمانية انتصارات وخمسة تعادلات، فيما تلقى خمس هزائم، كانت آخرها أمام الأهلي، الجولة الـ19 برباعية نظيفة.