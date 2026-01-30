السبت.. نتيجة فحص بروزوفيتش

يترقب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم، السبت، نتيجة الفحص النهائي على موضع إصابته، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأصيب بروزوفيتش أمام التعاون، الإثنين الماضي، في الرياض ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي.

ويواجه النصر مضيفه الخلود، الجمعة، في بريدة ضمن الجولة الـ 19، من دون نجم الوسط الكرواتي.

وأحسّ بروزوفيتش بآلام في عضلة الفخذ، مع انطلاق التدريب الجماعي الأربعاء، على خلفية الإصابة أمام التعاون.

والخميس، أُجرِيَت له فحوصات طبية لم يتجاوزها، لذا لن يخوض المباراة المقبلة.

ولعِب نجم إنتر ميلان الإيطالي السابق 23 مباراةً مع النصر الموسم الجاري، بمجموع 1689 دقيقة، منها 15 مباراة ضمن دوري «روشن».

ويمتلك الفريق الأصفر، الذي يدرّبه البرتغالي جورجي جيسوس، 40 نقطة، وضعته في وصافة جدول الترتيب قبل انطلاق الجولة الـ 19.