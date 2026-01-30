كماتشو: الاتحاد قلل من تاريخ بنزيما

استغرب البرازيلي مارسيلو كماتشو، نجم فريق الهلال الأول لكرة القدم والأهلي السابق، التعامل بين الاتحاد ونجمه الفرنسي كريم بنزيما، فيما يخص غياب التفاهم بينهما على تجديد العقد.

وأوضح لـ«الرياضية» كماتشو قائلًا: «بنزيما ليس لاعبًا عاديًا بأي حال، إنه الفائز بجائزة الكرة الذهبية، البالون دور، وأسطورة تاريخية في ريال مدريد ومن أبرز وأنجح المهاجمين في العصر الحديث».

وأضاف اللاعب البرايزلي، الذي مثّل الشباب أيضًا، أن تقديم عرض للاعب بهذا الحجم والإرث التاريخي يقتصر على حقوق الصور والدعاية دون راتب ثابت يُعدُّ تقليلًا من قيمته ومسيرته الكبيرة.

وتابع كماتشو أن المسألة لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تتعلق أساسًا بالمكانة والتقدير المؤسسي، عادًا هذه الخطوة نادرة جدًا وغير مألوفة مع لاعب بحجم وتاريخ بنزيما.

وكانت «الرياضية» ذكرت أن النجم الفرنسي قرر الابتعاد مؤقتًا عن الفريق، وبدء التدريب بشكل فردي، في إشارة واضحة إلى عدم رضاه عن الوضع الحالي.

ولعب بنزيما 14 مباراة مع الاتحاد في دوري روشن السعودي، الموسم الجاري، سجل خلالها 8 أهداف.