6 فبراير.. ليلة المهندس الاستثنائية

أعلن موسم الرياض تنظيم ليلة موسيقية استثنائية يحييها الفنان ماجد المهندس، الجمعة 6 فبراير، بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، في واحدة من الفعاليات الفنية المنتظرة ضمن روزنامة الموسم.

ويواصل موسم الرياض تقديم أمسيات نوعية تجمع بين الطابع الجماهيري والمحتوى الموسيقي الرفيع، ويعد ظهور المهندس على مسارح الموسم من المحطات التي تحظى بمتابعة واسعة، نظرًا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها وارتباطه بسلسلة من الأعمال الطربية التي تلقى صدى واسعًا لدى الجمهور.

ومن المقرر أن يُكشف عن موعد طرح التذاكر خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما نشره الحساب الرسمي لموسم الرياض عبر منصة «إكس»، في وقت يتوقع فيه أن تشهد الحفلة إقبالًا كبيرًا من محبي المهندس، خصوصًا بعد نجاح مشاركاته السابقة في مواسم ومهرجانات السعودية.

وتأتي الأمسية ضمن سلسلة فعاليات موسيقية ضخمة يحتضنها الموسم هذا العام، وتجمع نخبة من الفنانين العرب والعالميين.