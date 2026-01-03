من هو تيكسيرا مهاجم التعاون الجديد؟

ولد البرازيلي جابرييل تيكسيرا جراسا، المعروف بلقب «بيل»، مهاجم فريق التعاون الأول لكرة القدم الجديد، في 21 يناير عام 2001 في مدينة إيتاجوايي التابعة لولاية ريو دي جانيرو، حيث نشأ في تلك المدينة الساحلية ضمن بيئة متواضعة فرضت عليه مواجهة تحديات اقتصادية مبكرة قبل أن يتم اكتشافه من قبل كشافي نادي فلومينينسي للانضمام إلى أكاديمية شيريم الشهيرة التي تعد أحد أهم مناجم المواهب في البلاد.

تلقى اللاعب تكوينه الأساسي تحت إشراف المدرب إدواردو أوليفيرا الذي يعتبره الكثيرون المعلم الأول له في مرحلة الشباب، حيث أسهم في صقل مهاراته الفنية وتحويله من لاعب هاوٍ إلى محترف يمتلك قدرة عالية على المراوغة واللعب في مراكز هجومية متعددة، وخلال تصريحاته لوسائل الإعلام البرازيلية ومنها شبكة «جلوبو سبورت».

خاض «بيل» مع نادي فلومينينسي ما يقارب 47 مباراة رسمية تمكن خلالها من تسجيل 5 أهداف وصناعة 3 تمريرات حاسمة لزملائه قبل أن ينتقل بنظام الإعارة إلى نادي جريميو حيث شارك في 33 لقاءً ونجح في إحراز 5 أهداف، أما فترته الأبرز من حيث الفاعلية الهجومية فكانت بقميص نادي باهيا الذي لعب له في 99 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والقارية مسجلًا 17 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة ما لفت أنظار نادي سبورتينج لشبونة الذي استقطبه بعقد يمتد لأعوام طويلة لكنه لم يشارك سوى في 7 مباريات دون تسجيل أهداف قبل أن تتم إعارته لأتلتيكو مينيرو الذي شارك معه في 24 مباراة سجل فيها هدفًا واحدًا وصنع هدفين.

فيما يتعلق بحياته الشخصية يتسم جابرييل بالهدوء والميل نحو الخصوصية ويفضل قضاء أوقات فراغه مع أفراد عائلته المقربين كما يحرص على ممارسة بعض الرياضات المائية البسيطة عند وجوده في مسقط رأسه بريو دي جانيرو.

يحافظ اللاعب البالغ طوله 1.70 متراً على تواصله مع مدربي قطاعات الناشئين في فلومينينسي ويشير دائمًا إلى أن الانضباط الذي تعلمه في أكاديمية شيريم هو ما جعله قادرًا على تحمل ضغوط الجماهير في مختلف الأندية التي مثلها خلال مشواره الرياضي القصير والمكثف بالانتقالات بين قارات مختلفة.