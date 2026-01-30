منتدى الإعلام السعودي يطلق «مركز الخبراء»

أطلق المنتدى السعودي للإعلام، الجمعة، مبادرة «مركز الخبراء ـ Expert Hub»، التي تستهدف إتاحة الوصول المباشر إلى الخبرة الإعلامية الوطنية، وذلك ضمن فعاليات نسخته الخامسة، التي تعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير المقبل.

وحسبما أوضحه بيان المنتدى الصحافي، تُعد «مركز الخبراء ـ Expert Hub» مبادرة معرفية تطوعية تُعنى بإتاحة الوصول المباشر إلى الخبرة الإعلامية، من خلال لقاءات فردية قصيرة ومركزة تجمع قادة وخبراء الإعلام بالمهتمين والممارسين داخل مساحة مخصصة في المنتدى السعودي للإعلام، إذ تهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة للشباب في مجال الإعلام إلى الوصول المباشر إلى الخبراء السعوديين في مجال الإعلام داخل المنتدى السعودي للإعلام عبر لقاءات قصيرة وعميقة تعكس دور المنتدى في صناعة الإعلام، وتمكين ممارسيه من خوض التجربة، وبناء جسور مهنية بين الأجيال الإعلامية.

ويجسد المنتدى السعودي للإعلام 2026، المنصة الوطنية الأبرز مفهوم دعم وتمكين الوصول المنظم للخبرة الإعلامية، وتحويل المعرفة المتراكمة إلى أثر مهني ملموس ومستدام ينعكس أثره ويمتد في خارطة مستقبل الإعلام السعودي.