برشلونة يحسم صفقة عبد الكريم

استعار نادي برشلونة الإسباني خدمات حمزة عبد الكريم، مهاجم فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، لموسم ونصف الموسم، ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة رسميًا، السبت، فور انتهاء الكشف الطبي.

وأوضحت منى عبد الكريم، أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي سابقًا، وعمّة اللاعب «18 عامََا» في تصريحات صحافية عن توقيع عقد ثلاثي بين حمزة والأهلي وبرشلونة، الجمعة.

وأضافت أن حمزة مدد تعاقده مع الأهلي لموسم إضافي لينتهي في يونيو 2028، وسيطير إلى برشلونة، السبت، لإتمام الكشف الطبي، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن الصفقة رسميًا.

من جانبه، قال وليد صلاح الدين، مدير الكرة في الأهلي، إن حمزة ودع زملاءه في الفريق بالفعل قبل سفر البعثة إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه، كشف مصدر بمجلس إدارة الأهلي عن أن عقد الإعارة يتضمن بندًا بأحقية الشراء، وسينضم اللاعب إلى قائمة الفريق الرديف لبرشلونة.

وتألق عبد الكريم مع منتخب مصر تحت 17 عامًا في بطولة كأس العالم بقطر، نوفمبر الماضي، وسجل 12 هدفًا في 17 مباراة دولية، وتم تصعيده للفريق الأول للأهلي قبل موسمين على الرغم من صغر سنه، وشارك في مباريات بالدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا.

وسبق أن تلقى اللاعب دعوة لخوض فترة معايشة مع بايرن ميونيخ الألماني عقب تألقه في كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا 2025 بالمغرب، قبل أن يصبح أول لاعب مصري ينضم إلى برشلونة.