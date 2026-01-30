بـ 27 مليونا.. سيتي يرسل بوب إلى فولهام

تعاقد نادي فولهام الإنجليزي، الجمعة، مع الجناح النرويجي الشاب أوسكار بوب قادمًا من فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.

وانضم ابن الـ22 عامًا للنادي اللندني بعقد يمتد خمسة أعوام ونصف العام، بصفقة تتضمن حصول سيتي على 20 في المئة من قيمة بيعه مستقبلًا، وفق التقارير.

وتراجع دور خريج أكاديمية سيتي في سيتي بعد وصول الغاني أنطوان سيمينيو من بورنموث في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونقل تلفزيون فولهام عن اللاعب قوله: «من الرائع الوجود هنا. كان الاجتماع رائعًا مع الجميع، وأنا متحمس جدًا.. كنت أعلم دائمًا بأن فولهام من الأندية الجيدة التي تملك لاعبين جيدين وملعبًا رائعًا».

واستشار بوب مواطنه ساندر بيرجه قبل الانتقال إلى ملعب «كرايفن كاتيدج» وفق ما أفاد، قائلًا: «تحدثت إلى ساندر، صديقي المقرب، وإلى المدرب ماركو سيلفا، الذي شرح لي نظام الفريق وطبيعة اللاعبين وحالة النادي. بدا سيلفا شخصًا لطيفًا جدًا وبالتالي كان القرار سهلًا».

ويحتل فولهام، الذي يحل ضيفًا على مانشستر يونايتد، الأحد، المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.